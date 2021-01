Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, parti più vicine | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco ex Amburgo e Bayer Leverkusen, vuole restare a giocare nel Milan. Soprattutto ora che i rossoneri, dopo aver vissuto anni bui, sono tornati a lottare con costanza e continuità per le posizioni di vertice nella classifica di Serie A.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Il contratto di Calhanoglu con il club di Via Aldo Rossi, però, scadrà soltanto il prossimo 30 giugno. Pertanto, per evitare che la sua preferenza per il Milan venga accantonata in favore di proposte più elevate da qualcuno dei top club che lo cerca, bisognerà trovare un’intesa economica definitiva e siglare un nuovo contratto.

I negoziati per il rinnovo di Calhanoglu, per un periodo, sono stati molto ‘mediatici’. Ora le parti si sono avvicinate. La distanza tra la richiesta di Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu (5 milioni di euro netti l’anno) e la proposta del Milan (3,5) si sta riducendo. Dopo giovedì 7 gennaio, quando scadrà il lockdown totale in Germania, è molto probabile che l’agente si rechi nuovamente a ‘Casa Milan‘ per un summit.

Se sarà quello decisivo, propedeutico per la firma di Calhanoglu sul nuovo accordo con il Milan, lo vedremo nei prossimi giorni.