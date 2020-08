Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: non ci saranno problemi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non ci saranno problemi per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Il fantasista turco, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021, infatti, vuole restare al Milan e, al contempo, la società meneghina è fortemente intenzionata a blindarlo.

Nelle prime settimane di settembre il suo agente, Gordon Stipic, sarà a Milano ed incontrerà la dirigenza del Milan. Probabilmente gli verrà offerto un ritocco dell’attuale ingaggio, 2,5 milioni di euro, verso l’alto.

Cifra, questa, accettata da Calhanoglu. Oltre che, logicamente, dall’uomo dei conti in casa rossonera, l’amministratore delegato Ivan Gazidis. OFFERTA DEL DIAVOLO PER UN TOP PLAYER ITALIANO >>>