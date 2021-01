Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: intesa di massima | News

Calciomercato Milan: Calhanoglu, ecco il rinnovo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, continuerà a giocare in Serie A con il Milan anche nelle prossime stagioni. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

C’è ottimismo, infatti, in casa rossonera per l’incontro che, la prossima settimana, metterà nuovamente di fronte Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi.

Le parti hanno trovato un’intesa di massima per il prolungamento del contratto di Calhanoglu, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Calhanoglu percepisce, ora, 2,5 milioni di euro netti l’anno ed il suo agente, per rinnovare, ne voleva molti di più.

Inizialmente chiedeva 7 milioni, poi ha portato la sua richiesta a 6,5. Con l’offerta del Milan che non era mai andata oltre i 3,5 milioni di euro netti a stagione. L’accordo sembra essere stato trovato sui 4,5 milioni di euro netti l’anno con bonus facili da raggiungere per alzare ulteriormente lo stipendio.

Una sorta di via di mezzo, dunque, che scioglierà in maniera positiva un nodo cruciale per le future mosse del Milan. Si chiuderà presto, quindi, una telenovela durata mesi, nella quale, alla fine, le parti si sono venute incontro, soprattutto per la volontà del calciatore.

Messe alle spalle le incomprensioni degli ultimi mesi, Calhanoglu ed il Milan si preparano a celebrare una nuova unione ed a firmare un nuovo contratto. Calciomercato Milan: accordo totale con Mandžukić. Qui i dettagli >>>