Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, giorni cruciali | News

Calciomercato Milan: le news sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, che andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, vuole restare a giocare in Serie A con la maglia rossonera. Questo, ormai, sembra essere un dato di fatto. Andrà, però, trovata un’intesa definitiva sulle cifre del nuovo contratto che il fantasista turco, classe 1994, dovrà firmare con il club di Via Aldo Rossi.

Sia il ‘Corriere della Sera‘ sia il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola hanno evidenziato come, nei prossimi giorni, comunque in questa settimana, il Milan riceverà presso la propria sede Gordon Stipic, agente di Calhanoglu. Con il procuratore si cercherà di raggiungere l’accordo sull’ingaggio che l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen percepirà con il nuovo contratto con il Diavolo. Attualmente, c’è ancora distanza tra le parti (il quotidiano romano parla di un paio di milioni di euro).

Domani o mercoledì, secondo il quotidiano generalista, potrebbero essere i giorni buoni per il summit tra Milan e Stipic per dirimere, una volta per tutte, la questione Calhanoglu.