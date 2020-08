Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, ancora nessuna svolta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, è in contatto continuo con Gordon Stipic, procuratore di Hakan Calhanoglu, per il rinnovo del contratto del fantasista turco, il cui attuale accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Calhanoglu, in tempi non sospetti, aveva tranquillizzato tifosi e dirigenza sostenendo di voler restare a giocare nel Milan, ma, ha evidenziato la ‘rosea‘, a quasi un mese da quelle dichiarazioni, ad oggi non è ancora arrivata una svolta sulla questione del rinnovo del suo contratto.

Dopo gli 11 gol tra Serie A e Coppa Italia messi a segno nell’ultima, bellissima stagione in rossonero, dunque, Calhanoglu attende un segnale concreto dalla società meneghina. RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA, ECCO COME STANNO REALMENTE LE COSE >>>