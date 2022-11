Milan, news su Bennacer e Leao. Calciomercato tra ritorni e nuove idee

Tantissime notizie sul calciomercato del Milan pubblicate sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022. Non poteva essere altrimenti, visto che il campionato di Serie A è in pausa per i Mondiali in Qatar e, di fatto, le trattative in vista della sessione invernale 2023 catalizzeranno l'attenzione di tutti. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.