Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve da Scudetto? Oggi l’Italia

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus: il francese crede ancora nella possibilità di vincere lo Scudetto in questa stagione. Per lui, con i rientri di Paul Pogba e Federico Chiesa, sarà possibile recuperare 10 punti al Napoli capolista in Serie A. L'attaccante uruguaiano Edinson Cavani, ex partenopeo oggi al Valencia, invece, lancia la volata ai ragazzi di Luciano Spalletti. Spazio, poi, al calciomercato. In casa Milan vicino il rinnovo di Ismaël Bennacer, mentre per quello di Rafael Leão sembra essere tutto nelle mani del papà. L'Inter va verso una rivoluzione d'inverno: in arrivo Jesús Vázquez dal Valencia e Carlos Alcaraz dal Racing Club; due, invece, sono ai saluti. Chiosa con le Nazionali: stasera, infatti, a Tirana, l'Italia di Roberto Mancini sfida l'Albania e degli Azzurri ha parlato in un'intervista Gigi Riva. Siamo vicini, invece, al via ufficiale dei Mondiali in Qatar: sono 70 i giocatori del campionato italiano.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della grande occasione per Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, che questa sera a Tirana sarà titolare in occasione dell'amichevole tra Albania e Italia (ore 20:45). Anche il Commissario Tecnico Roberto Mancini lo ha esaltato ieri in conferenza stampa. Si parla, poi, del Napoli capolista del campionato di Serie A. La coppia d'oro partenopea, composta da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, per il quotidiano romano, oggi vale più di 200 milioni di euro. Quasi tutto pronto, quindi, per i Mondiali in Qatar: sarà l'ultimo ballo per Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Lionel Messi (Argentina), i due fenomeni che hanno caratterizzato questa generazione.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista ad Oscar Damiani, esperto di calciomercato ed ex agente di Lilian Thuram, sulla possibilità che la Juventus, a fine stagione, tesseri suo figlio Marcus Thuram, attaccante pronto a svincolarsi a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Conferme anche sull'approdo in bianconero di Malo Gusto, terzino dell'Olympique Lione. Intanto, il brasiliano Danilo è pronto a sfidare il serbo Dušan Vlahović in un Mondiale a forte connotazione juventina. In alto, sotto la testata, si parla di un duplice rinnovo in arrivo in casa Torino. Oltre quello dell'allenatore Ivan Jurić, anche quello del direttore sportivo Davide Vagnati. Mentre in Qatar è tutto pronto per la rassegna iridata, l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo questa sera in amichevole a Tirana contro l'Albania.