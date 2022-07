Calciomercato Milan – Rinnovi Kalulu, Tonali, Bennacer e Leao: il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Fikayo Tomori con il Milan , ma non soltanto. Ha scritto, infatti, anche di Sandro Tonali , che, dopo la chiusura del calciomercato estivo, riceverà un adeguamento salariale ed un nuovo contratto senza problemi. Questo, in sostanza, era emerso dall'incontro di due settimane fa a 'Casa Milan' tra Paolo Maldini e Frederic Massara con il suo agente, Giuseppe Riso .

Stand-by, invece, per il quotidiano torinese, sulle trattative relative al rinnovo di Ismaël Bennacer, che vuole più dei 3,2 milioni di euro netti a stagione proposti dal club rossonero e Rafael Leao, la cui richiesta per il rinnovo del contratto è di 7 milioni di euro netti all'anno. Per entrambi, ad ogni modo, ci sarà margine di trattativa nei prossimi mesi, esattamente come per Pierre Kalulu. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>