Calciomercato Milan – Rinnovo Tomori, trattativa in dirittura d’arrivo

Fikayo Tomori va verso il rinnovo del suo contratto con il Milan. Importante riconoscimento, anche economico, per il difensore inglese

Fikayo Tomori è molto vicino al rinnovo del suo contratto con il Milan . Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il difensore inglese, classe 1997 , è stato sin dal suo arrivo, nel gennaio 2021 , una delle colonne portanti del progetto tecnico-sportivo di mister Stefano Pioli e come tale sarà presto riconosciuto. Anche dal punto di vista contrattuale.

In questi mesi si è interessato a lui il Manchester United, ma Tomori, che al Milan è titolare inamovibile e sta benissimo, ha subito messo a tacere qualsiasi 'rumors' di calciomercato su di lui. Spingendo, al contrario, i suoi agenti a far sì che le pratiche per il rinnovo del suo contratto con il Milan fossero accelerate.