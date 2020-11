Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, si stringe

Calciomercato Milan, le parole di Maldini su Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan vuole trattenere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Lo ha sottolineato, ieri sera, il direttore tecnico Paolo Maldini nel pre-partita di Napoli-Milan 1-3. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Quelle di Donnarumma e Calhanoglu saranno due trattative toste per il calciomercato del Milan, visto lo spessore dei calciatori in questione e dei rispettivi agenti. La volontà del Diavolo, però, è quella di continuare in futuro con Donnarumma e Calhanoglu.

In particolare, al momento, la differenza ampia è per quanto concerne il contratto di Calhanoglu. Il Milan offre 3,5 milioni di euro per rinnovare l’accordo; l’agente del turco, Gordon Stipic, ne chiede invece il doppio, ovvero 7 milioni di euro netti a stagione.

La Juventus tiene sott’occhio la situazione del centrocampista offensivo del Diavolo, pronta a farsi sotto qualora i negoziati tra il Milan e Calhanoglu dovessero naufragare. Anche altre squadre, però, sono pronte a farsi sotto quanto prima per l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen.

IL MILAN VOLA, ELLIOTT AIUTA: NUOVO BUDGET A DISPOSIZIONE >>>