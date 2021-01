Calciomercato Milan – Rinnovi Calabria e Kessié: adeguamenti pronti | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calabria e Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Davide Calabria e Franck Kessié, entrambi in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2022, resteranno ancora a lungo in maglia rossonera.

Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per Calabria e Kessié ci sono buone sensazioni su un prossimo rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Per il terzino e per il mediano, pronti anche gli adeguamenti di stipendio. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>