Calciomercato Milan – Rifiutata la prima offerta per Ross dell’Aalborg

In questo calciomercato estivo il Milan ha presentato un'offerta per Oliver Ross, classe 2004, giovane centravanti danese. No dell'Aalborg

Come vi abbiamo detto già qualche giorno fa , il Milan è sulle tracce di Oliver Ross per questa sessione estiva di calciomercato . Il club rossonero, infatti, cerca un centravanti giovane che possa fare la spola tra la Prima Squadra di mister Stefano Pioli e il Milan Primavera di Ignazio Abate .

Il Diavolo pensava di averlo trovato nell'italiano Tommaso Mancini , classe 2004 , per il quale aveva già raggiunto un accordo con il Vicenza , club che ne detiene il cartellino, per 1,5 milioni di euro più bonus. Il ragazzo, però, ci ha ripensato , preferendo accettare la corte della Juventus anziché quella dei rossoneri.

Il Milan, quindi, è si è rimesso a caccia di un rinforzo ad hoc per questo calciomercato estivo. Ross, sempre un 2004, è seguito dagli scout rossoneri già da diversi mesi ed anche il calciatore, come dichiarato di recente alla tv danese, è consapevole dell'interesse del Milan nei suoi confronti. Nonché lusingato .

Negli ultimi giorni, come rivelato da 'calciomercato.com', il Milan, infatti, ha accelerato i tempi per il suo acquisto, presentando una prima proposta all'Aalborg, società dove è nato e cresciuto il giovane bomber. Offerta, però, respinta al mittente dal suo club. Non è escluso, però, che il Diavolo non si rifaccia sotto, con argomenti più convincenti, prima che termini la sessione estiva di trattative.