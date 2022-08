Calciomercato Milan – Mancini, no al Diavolo per andare alla Juventus

Tommaso Mancini non vestirà la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. L'attaccante classe 2004 ha deciso di accettare i bianconeri

Tommaso Mancini , classe 2004 , attaccante di proprietà del Vicenza , non vestirà la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Nonostante il club di Via Aldo Rossi avesse già trovato un accordo con quello veneto sulla base di 1,5 milioni di euro più bonus.

Mancini ha anche avvisato il Milan di aver scelto i bianconeri per il suo futuro professionale. Sfuma, così, un potenziale colpo di calciomercato per il Diavolo, giacché il centravanti è considerato come una promessa del calcio italiano. In bianconero, Mancini si dividerà tra Juventus Under 23 e Juventus Primavera.