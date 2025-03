Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Torino, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Ma costa tanto

Se, da un lato, il Torino ha dichiarato incedibile per il prossimo calciomercato estivo il centrocampista italiano Cesare Casadei, che è richiesto da Milan, Napoli e Fiorentina, discorso totalmente diverso - secondo 'Tuttosport' oggi in edicola - per Samuele Ricci.