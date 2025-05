Calciomercato Milan, Ricci: Tare pronto a chiudere. Ecco il prezzo

Calciomercato Milan, Ricci potrebbe essere il primo vero colpo di Igli Tare in rossonero. Ecco il possibile costo. Non escluse...

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Manchester City punterebbe Tijjani Reijnders e vorrebbe chiudere prima del Mondiale per Club. Il colpo di calciomercato non sarebbe ancora chiuso: prima offerta al Milan di superiore ai 60 milioni di euro bonus compresi. Probabile che possa arrivare un nuova offerta vicina ai 75 milioni richiesti dai rossoneri. La sensazione è che il colpo possa andare a segno. Su chi punterà il Milan in caso di cessione di Reijnders?