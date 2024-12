Calciomercato Milan – Il Napoli prepara l’offerta per Ricci del Torino

Come riportato da Tuttosport, il Napoli di Antonio Conte prepara l'offerta per Samuele Ricci , centrocampista del Torino ed obiettivo di calciomercato del Milan di Paulo Fonseca .

Il presidente del Torino Urbano Cairo ed il direttore tecnico Davide Vagnati sanno molto bene che Vanoli ha bisogno di rinforzi per la sua squadra. I giocatori presi in estate non stanno rispettando le aspettative. Senza Duvan Zapata, che resterà ai box per tutta la stagione, l'unico giocatore di qualità è Ricci.