Sulla sfida a distanza con Éderson: «Sarà un bel banco di prova per entrambi, così come per Atalanta e Milan. Éderson a livello fisico è eccezionale, nella cattiveria che mette nei duelli pare un difensore, ma poi sa anche arrivare a concludere a rete nell’altra area. È questione di interpretazione, attitudine e applicazione. Come Reijnders, il brasiliano della Dea è un centrocampista moderno, soprattutto perché in grado di coprire tutto il campo».