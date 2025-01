Calciomercato Milan, Ricci a gennaio? I rossoneri hanno provato a...

Come scrive 'Tuttosport' il Milan vorrebbe prendere Samuele Ricci in questo calciomercato invernale. Il club rossonero avrebbe tentato il colpo con un’offerta molto allettante, ma Cairo, presidente granata, avrebbe declinato. Così come aveva detto no al Manchester City di Guardiola. Secondo il quotidiano, Ricci non si muoverà prima di questa estate, periodo in cui il Torino avrebbe già fissato il suo prezzo a 40 milioni di euro. In estate ci potrebbe essere anche l'Inter, che avrebbe manifestato l’intenzione di entrare nella lista delle pretendenti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, triplo colpo 'tedesco'. Clamorosi intrecci!>>>