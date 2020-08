Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez sempre più vicino al Torino

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, fornisce aggiornamenti su Ricardo Rodriguez, che sembra essere sempre più vicino al Torino.

Nell’incontro avvenuto nella giornata di ieri, il Milan e il Torino si sono avvicinate, con i rossoneri che sono scesi da una richiesta secca di 3,8 milioni a 3 fissi più 80o mila euro variabili in base al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra. Oggi ci sarà un nuovo incontro in cui potrebbe partecipare anche il presidente granata Urbano Cairo per chiudere definitivamente l’operazione.

Insomma, rispetto alla giornata di martedì si sono registrati dei significativi passi avanti. L’importante per il Milan è non scendere di molto dalla cifra di 3,8 milioni di euro, in modo da non realizzare una minusvalenza. Dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, Marco Giampaolo potrà riabbracciare Ricardo Rodriguez, che così avrà il garantito il suo posto da titolare sulla fascia sinistra.

