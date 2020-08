CALCIOMERCATO – Maldini fiuta il grande affare! Le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca rinforzi a centrocampo, come noto. Diversi i nomi sul taccuino, con Tiemoue Bakayoko che sembra ormai vicinissimo all’approdo dal Chelsea. Non basterà però solo lui: al Milan serve anche un altro rinforzo e Paolo Maldini ha seguito con attenzione Matteo Pessina, che nell’ultima stagione ha giocato con l’Hellas Verona ad altissimo livello. Gli scaligeri hanno un diritto di riscatto a 4,5 milioni, ma l’Atalanta, proprietaria del cartellino, ha un diritto di controriscatto a 5 milioni. La sensazione è che alla fine Pessina farà ritorno a Bergamo, per poi essere ceduto. Il Milan avrà il 40% della plusvalenza fatta. La valutazione è di circa 11 milioni, ma il Milan è interessato e potrebbe dunque averlo con lo sconto, pagandolo solo 6,5 milioni. Nella video news tutte le ultime.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>