Calciomercato Milan – Retroscena Messias: Elliott non voleva prenderlo

Junior Messias, ultimo colpo del Milan nel calciomercato estivo, è stato voluto dalla dirigenza. La proprietà infatti preferiva un altro nome

Daniele Triolo

Junior Messias, ultimo colpo del Milan nel calciomercato estivo, ha giocato, finora, appena 16' con la maglia rossonera. Giunto a Milanello alla fine del mese di agosto, Messias, infatti, ha dovuto risolvere prima un problema muscolare. Passato un mese, Messias è riuscito a debuttare in occasione di Atalanta-Milan 2-3, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022, l'ultima prima di questa sosta per gli impegni delle Nazionali.

Ieri, poi, è giunta la notizia di un altro infortunio che ha colpito il brasiliano, classe 1991: la risonanza, infatti, ha evidenziato una lesione al muscolo del retto femorale della coscia sinistra, che, di fatto, priverà il Milan di Messias per un altro mese. L'appuntamento in campo con il numero 30 ex Crotone, dunque, è prevista per la seconda metà del mese di novembre, dopo l'ultima sosta dell'anno per le Nazionali.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha sottolineato come l'arrivo di Messias al Milan nel calciomercato estivo sia stato deciso dall'area tecnica, dunque da Paolo Maldini e Frederic Massara, che era alla ricerca di un giocare in grado di giocare sia da trequartista sia da esterno destro d'attacco. La proprietà rossonera, invece, ovvero il fondo Elliott Management Corporation, avrebbe preferito insistere su Romain Faivre del Brest, investendo sul cartellino del francese classe 1998.

Ma la trattativa con i bretoni si è complicata proprio in dirittura d'arrivo. Motivo per cui, alla fine, Elliott ha detto sì all'acquisto di Messias, ma soltanto con la formula del prestito, evitando accuratamente l'acquisizione del suo cartellino a titolo definitivo. Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>