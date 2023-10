Calciomercato Milan – Retroscena Adli: i club che ha rifiutato in estate

Il calciomercato si è ormai concluso da quasi due mesi ma i retroscena non smettono certo di spuntare. La campagna acquisti del Milan ha visto tanti colpi in entrata, ma i rossoneri hanno lavorato molto anche in uscita. Sono stati diversi i giocatori ad abbandonare Milanello : da Tonali a Rebic fino a Brahim Diaz e Messias . Fra i possibili partenti vi era anche uno degli ultimi protagonisti di queste giornate di campionato: parliamo di Yacine Adli .

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, molti club si sono presentati alle porte di Casa Milan per trattare Yacine Adli. L'Ajax, il Lille e l'Eintracht Francoforte, senza dimenticare la Salernitana di Paulo Sousa. Nonostante la corte, però, il centrocampista ha voluto rifiutare qualsiasi proposta per restare in rossonero e provare a far cambiare idea a Stefano Pioli. La pazienza e la caparbietà dell'algerino è stata ripagata e ora Adli si gode il suo momento di rivalsa. LEGGI ANCHE: Milan, i pochi dubbi in vista del match con il Borussia Dortmund >>>