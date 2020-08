Calciomercato Milan – Restyling rossonero: la lunga estate di Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, abbia passato il weekend ad Ibiza con la sua famiglia, ma sempre al telefono per monitorare le varie situazioni di mercato.

È iniziata, di fatto, la lunga estate di Maldini, il quale ha concordato con il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan, quattro precisi step per muoversi durante questo calciomercato: rinnovi, cessioni, acquisti e poi le eventuali opportunità da cogliere sul finire della sessione. Analizziamo le singole fasi.

