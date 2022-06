Calciomercato Milan – Dopo Origi, sarà Sanches la prossima mossa

Renato Sanches sarà il rinforzo di calciomercato del Milan per il centrocampo. È il portoghese l'erede designato dell'ivoriano Franck Kessié

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan. Inserendolo all'interno di un discorso più ampio sulle manovre della squadra Campione d'Italia in carica nella sessione estiva di trattative. Il quotidiano torinese ha fatto presente come, dopo Divock Origi, che arriverà la prossima settimana a Milano per svolgere le visite mediche, con tutta probabilità sarà il centrocampista lusitano la prossima 'mossa' del Diavolo sul mercato.

Questo perché, come noto, il Milan vorrebbe prelevare dal Lille tanto il difensore olandese Sven Botman, classe 2000, quanto, per l'appunto Sanches, classe 1997 ex Benfica, Bayern Monaco e Swansea City. In casa Milan, però, sarebbero in corso ragionamenti sull'eventualità di chiudere effettivamente per Botman. Con l'esplosione di Pierre Kalulu ed il rientro a tempo pieno di Simon Kjær, infatti, il Milan potrebbe voler destinare quel budget (30-35 milioni di euro) per altri obiettivi, magari offensivi.

Nonostante la proprietà del Lille, il fondo statunitense Merlyn Advisors, stia pensando di sostituire il Presidente Olivier Letang, ciò non influirà sulla buona riuscita delle operazioni di calciomercato con il Milan per Botman e/o Sanches. I rapporti, infatti, con Elliott (che è rimasto all'interno del club rossonero come socio minoritario dopo la cessione a RedBird) sono ottimali. Più Sanches di Botman, dunque, per il Milan perché a centrocampo, vista la partenza di Franck Kessié, un giocatore forte serve.

Il Diavolo avrebbe voluto prendere Renato Sanches già a gennaio. Quando, per acquistarlo, servivano 25 milioni di euro. Ora per strapparlo al Lille ne serviranno 20, forse anche meno. Paolo Maldini ha già avuto modo di parlare con Jorge Mendes, procuratore di Sanches così come di Rafael Leão. Mancherebbero, dunque, soltanto pochi dettagli per 'andare a dama' con il giocatore portoghese. Nel Milan di Pioli, Sanches farebbe tanto il mediano quanto il trequartista. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>