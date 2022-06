Calciomercato Milan – Missione Leao: blindarlo in fretta è la priorità

Rafael Leao non andrà via dal Milan in questo calciomercato estivo. Ma bisognerà rinnovargli il contratto per evitare problemi ... e tentazioni

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. D'altronde, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2024. Bisognerà, però, rinnovarglielo, aumentandogli l'ingaggio, per blindarlo negli anni a venire e per evitare che l'attaccante portoghese sia indotto in tentazione dai tanti top club europei che lo cercano.

Di questo ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, spiegando come il contratto di Leao sia una delle spine nel fianco del nuovo corso del Milan targato RedBird e Gerry Cardinale. Sirene spagnole (Real Madrid, che ha perso Kylian Mbappé, il quale ha deciso di restare al PSG) e l'insistenza di Jorge Mendes, suo procuratore, a liberarlo per procurargli una società con budget e ambizioni maggiori sono i veri pericoli per il Diavolo.

Al momento Leao guadagna 1,5 milioni di euro netti a stagione. Ha sempre detto di trovarsi bene al Milan, dove gioca dalla stagione 2019-2020, e nella città di Milano, dove lo hanno fatto crescere. Tatticamente e come uomo. Secondo la 'rosea', però, il problema sono anche i 20 milioni di euro (spese legali comprese) da versare allo Sporting Lisbona, società in cui è cresciuto, per la rescissione unilaterale del contratto avvenuta nel 2018.

Una fuga, all'epoca verso Lille, che a Leao costerà cara. Dovrà versare ogni mese un quinto del suo stipendio allo Sporting fino ad estinzione del debito. Lo Sporting, tra l'altro, ancora non si è dato per vinto sulla rateizzazione. Anche per questo, nonostante l'affetto che Leao prova verso il Milan, per i rossoneri aumentare al più presto gli introiti per trattenerlo in rossonero è di vitale importanza.

Il Milan, sin dalle scorse sessioni di calciomercato, ha pronto un nuovo contratto per Leao. Stipendio triplicato, 4,5 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2026. Chissà, però, se basterà al calciatore ed al suo entourage, la cui richiesta attuale è di almeno 6 milioni di euro netti all'anno. Mostrargli, dunque, che il Milan è ambizioso a sufficienza per garantirgli un grande futuro è il primo compito che aspetterà Paolo Maldini e Frederic Massara in questi giorni.

Leao è blindato con una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Nessun pericolo di fuga dal Milan, dunque, in questo calciomercato. Il discorso è che il Milan vorrebbe non soltanto trattenerlo, ma trattenerlo soddisfatto. Condizione necessaria per metterlo al centro del progetto di un Diavolo vincente che vuole Maldini, ma anche il nuovo azionista di maggioranza Cardinale. Il rinnovo del contratto di Leao, agli occhi dei tifosi, varrebbe come un grande acquisto. E l'era Cardinale partirebbe così nel modo giusto.

Il Milan, ad ogni modo, manterrà anche con RedBird la linea impostata da Elliott negli ultimi quattro anni. Pertanto, rinnovare sì, ma con giudizio. Per 'La Gazzetta dello Sport' un ingaggio che non è stato accordato ad altri non verrebbe riconosciuto neanche a Leao. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>