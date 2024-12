Ma quanti tormentoni hanno fatto sognare e sperare i tifosi rossoneri? Il calciomercato può far avverare i desideri di chiunque, ma può anche deludere i più ottimisti. Il Milan, in questi anni, è sembrato vicino a davvero tanti giocatori e, fra questi, vi è certamente Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, ai tempi del Lille, fu seguito dai rossoneri, salvo poi rimanere in Francia prima di trasferirsi, a titolo definitivo, al PSG.