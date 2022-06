Calciomercato Milan – Intesa PSG-Lille: ora Renato Sanches attende

Intesa raggiunta tra PSG e Lille per Renato Sanches sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Ora il portoghese attende risposte dal Milan. A riferirlo è 'La Repubblica'. I rossoneri, però, vantano un accordo con il centrocampista da diversi mesi. Un quadriennale da 3,2 milioni di euro netti a stagione pronto per Renato Sanches al Milan, ma i parigini provano ad inserirsi con prepotenza. La presenza di Luis Campos al PSG, come ribadito più volte su queste pagine, potrebbe favorire la permanenza in Francia del classe 1997 ex Bayern Monaco. Così come il sempre più probabile approdo di Christophe Galtier sulla panchina dei parigini.