Calciomercato Milan – Dall’Argentina: “Enzo Fernández può partire ora”

Enzo Fernández, obiettivo di calciomercato del Milan, si starebbe convincendo a lasciare ora il River Plate. Piace al Diavolo, ma non solo

Enzo Fernández è un obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo. A maggior ragione se il club rossonero dovesse trovare ulteriori, insormontabili ostacoli nella corsa a Renato Sanches , priorità dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara per sostituire il partente Franck Kessié .

Giungono novità sul futuro di Enzo Fernández direttamente dall'Argentina. La giornalista Sara Sklate, intervenendo in diretta ai microfoni di 'TNT Sports Radio', ha parlato delle opzioni per il futuro del classe 2001 del River Plate. Spiegando come, a differenza di quanto inizialmente ipotizzato, Enzo Fernández potrebbe lasciare subito i 'Millonarios' di Buenos Aires.