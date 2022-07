Calciomercato Milan – Renato Sanches conteso: tutto è ancora possibile

Renato Sanches è un obiettivo di calciomercato sia del Milan sia del PSG. Il Presidente del Lille non ha sciolto i dubbi: le sue parole

'La Gazzetta dello Sport', parlando delle mosse di calciomercato del Milan per il centrocampo, è tornata su Renato Sanches. È sempre lui, infatti, il portoghese classe 1997 in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 con il Lille, il principale obiettivo del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, ancora tutto aperto per Renato Sanches

Ieri, durante una conferenza stampa per la presentazione dei nuovi acquisti Mohamed Bayo e Rémy Cabella, il Presidente del Lille, Olivier Létang ha, di fatto, congedato Renato Sanches, ipotizzando, per lui, due possibili soluzioni: PSG o Milan. Il numero uno dei 'Dogues', dunque, ha confermato la sua imminente partenza, ma non ha sciolto i dubbi sulla destinazione del centrocampista lusitano.

«Ha possibilità di andare in due grandi club. Se è ancora con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato, andrà via: il suo futuro sarà a Parigi o a Milano», ha detto Letang. Al Milan, secondo la 'rosea', questo suona come un appello.

Alle richieste, infatti, sull'ingaggio e sulla corte del PSG era seguita una fase di silenzio, rotta ieri dalle parole di Letang, che ha fretta di incassare. Il Milan avrebbe offerto 10 milioni di euro, il PSG, ufficialmente, nulla. Ora, però, è il giocatore che deve pronunciarsi. In rossonero ritroverebbe tanti amici tra i compagni di squadra, tra i parigini direttore sportivo ed allenatore che conosce.