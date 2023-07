Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Giornata importante per Musah”

Il club di Peter Lim, che ha esigenza di vendere il giocatore per fare cassa, ad ogni modo non intenderebbe scostarsi più di tanto dalla valutazione di 25 milioni di euro che fa del suo numero 4. I rossoneri, al contrario, sono convinti che i 'Murciélagos' capitoleranno, accettando la proposta di Giorgio Furlani, dirigente del club meneghino, che è di 20 milioni di euro bonus compresi. Oggi giornata importante per il futuro del centrocampista.

Musah-Milan? Per 25 milioni. Altrimenti, preparazione con il Valencia — Al momento, infatti, Musah si trova tra due fuochi. Per 'Relevo', la soluzione della situazione è la seguente: o Musah verrà ceduto al Milan in queste ore di calciomercato (anche se sarà impossibile vederlo in tournée con il Diavolo negli U.S.A.), oppure il giocatore partirà per il ritiro pre-campionato del Valencia, previsto a San Gallo (Svizzera).

Rubén Baraja, allenatore dei bianconeri, ha escluso dalla lista i giocatori che non rientrano più nel suo progetto tecnico (tra cui il 'Matador', Edinson Cavani), ma ha incluso Musah nei convocati per il ritiro. Pertanto, se non sarà ceduto al Milan, lo statunitense partirà per la Svizzera per svolgere la preparazione atletica con i suoi compagni. Con Lim fermamente convinto a cederlo soltanto nel momento in cui gli daranno la cifra richiesta. Milan-Chukwueze, ecco come stanno le cose >>>