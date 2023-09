Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “I retroscena su En-Nesyri”

Calciomercato, l'offerta del Milan per En-Nesyri

Come riportato da Relevo, il Milan avrebbe fatto un'offerta verbale al Siviglia per la punta En-Nesyri. La trattativa sarebbe stata parallela a quella di Taremi e i rossoneri, che cercavano un attaccante, avevano le idee chiare. La punta del Porto sarebbe stata la prima opzione. Ma se le cose fossero andate storte, sarebbero andati verso la punta marocchina. Relevo parla anche dell'offerta rossonera: 5 milioni per il prestito, 25 per il riscatto e un prestito con opzione da 5 milioni per Origi. Il Siviglia avrebbe detto no perché voleva 30 milioni e senza il belga nell'operazione. Chissà che il Milan non possa riprovare per En-Nesyri nelle prossime sessioni di calciomercato. LEGGI ANCHE: Moretto da Pellegatti. Ecco i retroscena del calciomercato del Milan