Calciomercato Milan – Moretto: “Taremi? Situazione delicata. Su Morata…”

Su Morata : "Su di lui è stato detto di tutto, si sono fatti nomi di tantissime squadre, ma secondo me non è mai stato vicino alla Serie A . Nessuno è arrivato alle cifre richieste dall'Atletico Madrid. La nostra linea su di lui mi ha soddisfatto".

Su Chukwueze : "Io credo che dal momento in cui il Milan per l'esterno sia stato tranquillizzato dalla cessione di Tonali e dai soldi incassati. Una trattativa dura, ma il Villarreal ha dovuto cedere . Alla lunga sapeva che l’avrebbe perso e che lui voleva andare al Milan quest’estate. C’era un’unità di intenti che ha portato la trattativa a concretizzarsi. Bisogna dargli fiducia perché lo merita, è un grandissimo talento. Ci vuole pazienza".

Su Taremi: "Ho capito che il Milan aveva abbandonato la pista in modo definitivo la mattina del giovedì. Non voglio entrare nel dettaglio perché è una situazione molto delicata, ma la trattativa è stata rallentata dalle commissioni. Da quel che so, il Milan doveva arrivare a 4-5 milioni in più. Stava già facendo uno sforzo, e andare oltre era troppo. L'ho capito dall'operazione Marcus Thuram: il Milan si spinge fino a dove può. Alle 12 stavano già cercando il sostituto, poi dopo l’intermediario è andato a Casa Milan. Ma la dirigenza aveva già deciso". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo attaccante. Ecco il clamoroso retroscena