Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “De Ketelaere e Atalanta più vicini”

Charles De Ketelaere sul punto di lasciare il Milan per l'Atalanta in questo calciomercato estivo. La conferma arriva dalla Spagna: il punto

Charles De Ketelaere è in procinto di lasciare il Milan per l'Atalanta in questa sessione estiva di calciomercato. I due club hanno già trovato un'intesa e stanno soltanto aspettando il sì definitivo del giocatore per concludere felicemente i negoziati. Matteo Moretto, collega della testata iberica 'Relevo', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del fantasista belga classe 2001.