Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Questo è il piano per Colombo”

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, lascerà o no i rossoneri in questa fase finale del calciomercato estivo? Stamattina, infatti, 'Tuttosport' ha rivelato come il Diavolo avesse quasi deciso di trattenere il centravanti classe 2002, alla fine, alla corte del tecnico Stefano Pioli per mancanza di alternative concrete sul mercato.