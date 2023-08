Calciomercato Milan – Attaccante, i cinque nomi sulla lista di Furlani

Ultimi dodici giorni di calciomercato estivo e il Milan sta cercando di forzare i tempi per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli, in via definitiva, per la stagione 2023-2024. I rossoneri hanno messo a segno già otto colpi e il nono, l'acquisto del difensore centrale Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense è di fatto già in cantiere. Manca, ora, davvero poco per portare a termine una sessione di trattative a dir poco scoppiettante.