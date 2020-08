Calciomercato Milan – Reina, il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In primo piano il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e il possibile arrivo di Tiemoue Bakayoko per quanto riguarda gli ingressi, ma il Milan deve pensare anche a sfoltire. Oltre a Ricardo Rodriguez, ormai vicinissimo al Torino, al rientro dal prestito c’è anche Pepe Reina, dopo l’ultima stagione all’Aston Villa

. Lo spagnolo è destinato a salutare nuovamente però e il Milan non ha pretese molto alte. I club interessati non mancano, trattandosi comunque di un ottimo portiere: su Reina ci sono Valencia e proprio Aston Villa. Entrambi lo vorrebbero a zero, con il Milan che risparmierebbe i 6 milioni lordi di ingaggio, ma i rossoneri richiedono un piccolo indennizzo, almeno da 650 mila euro. Situazione in evoluzione, nulla che non possa essere risolto: Reina lascerà.

