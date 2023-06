Calciomercato Milan – Centrocampo, ora spunta l’olandese Reijnders

Come noto il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, sta cercando un paio di centrocampisti. 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Diavolo stia seguendo anche un giocatore a sorpresa. Si tratta del centrocampista olandese Tijjani Reijnders, classe 1998, di proprietà dell'AZ Alkmaar e reduce dalla sua prima convocazione nella Nazionale 'oranje' per le Final Four dell'ultima Nations League.