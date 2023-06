Calciomercato Milan – Reijnders, sì al Diavolo: ora tocca ai club

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, cercherà di rinforzare in maniera adeguata il proprio centrocampo dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle (ufficialità attesa in questi giorni). Tra i nomi accostati, dai 'rumors' di mercato, al club di Via Aldo Rossi c'è anche quello di Tijjani Reijnders, classe 1998, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar.