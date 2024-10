Milan, Reijnders piace a City e Barcellona: si stringe per il rinnovo

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato . Il Milan potrebbe chiudere qualche operazione per rinforzare una rosa che è sembrata corta. Non solo, la dirigenza rossonera dovrà lavorare su alcuni rinnovi molto importanti per il futuro del club. Maignan, Gabbia e Theo Hernandez e non solo. Ecco le ultime novità su un altro rossonero.

Milan, Reijnders va blindato! Rinnovo anti Manchester City e Barcellona

Nelle scorse ore, come scrive 'Il Corriere dello Sport', il Milan ha avviato i primi contatti per il rinnovo di Tijjani Reijnders. La scadenza è nel 2028, ma alcune voci di mercato e l’interessamento di big europee come il Manchester City e il Barcellona avrebbero spinto il Milan a blindare l'olandese. L’idea è estendere di un’altra stagione e migliorare il salario per evitare voci e tentazioni: ci sarebbe la voglia di entrambi le parti di chiudere il rinnovo. Reijnders aveva rinunciato al Barcellona lo scorso anno, con Deco che avrebbe parlato direttamente col padre. L'olandese ha scelto poi il Milan, un progetto più in linea con la crescita del centrocampista. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Leao titolare? Una promessa a Ibrahimovic. E Fonseca...