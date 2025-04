Il Milan continua la sua programmazione per il futuro: il club rossonero dovrebbe stringere sempre di più per il nuovo direttore sportivo (Tare sembrerebbe in prima linea). E dopo? Il Diavolo penserà al nuovo allenatore e poi ai temi caldi della rosa da presentare dalla prossima stagione. Sono tanti i dubbi e i nodi da sciogliere in vista di un'estate che sembra molto calda e impegnata per il Milan. Tantissime decisioni da prendere in difesa.