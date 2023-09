Calciomercato Milan – “Poteva andare all’Inter”. Il clamoroso retroscena

Come riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe anticipato l'Inter per un colpo che al momento è molto importante per i rossoneri

Manca ormai sempre meno a una delle partite più attese della stagione. Il Milan e l'Inter si affronteranno questo sabato, nel primo derby milanese della stagione. Non solo in campo: rossoneri e nerazzurri spesso si sono sfidati anche sul calciomercato . Sono tanti, infatti, i nomi finiti nel mirino di entrambe le dirigenze. Ecco un clamoroso retroscena su un centrocampista del Milan .

Calciomercato Milan, Reijnders era un obiettivo dell'Inter

Come riportato da calciomercato.comReijnders aveva giocato una grande Conference League con l’Az Alkmaar eliminando la Lazio. Proprio grazie a quella partita, avrebbe attirato su di sé le attenzioni del Milan e dell’Inter. Proprio il club nerazzurro avrebbe pensato a Tijani, qualche contatto anche con gli agenti del ragazzo che però non si sarebbero mai concretizzati in una vera e propria trattativa. Moncada e D’Ottavio sono andati dritti sull’obiettivo, superando anche la concorrenza di club importanti come il Barcellona. Fondamentale anche la decisioni di Pioli, che avrebbe fortemente voluto Reijnders al Milan. LEGGI ANCHE: Tra Milan, curiosità e passato. Le parole di Tomori e Loftus-Cheek