Calciomercato Milan – C’è l’ok di Reijnders: ecco costi e dettagli

Il Milan può arrivare a Tijjani Reijnders in questo calciomercato estivo: c'è il gradimento del giocatore al trasferimento in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha parlato di Tijjani Reijnders , centrocampista classe 1998 dell' AZ Alkmaar che tanto piace al Diavolo per questa sessione estiva di trattative. Il giocatore ha già ricambiato la stima dei dirigenti rossoneri e vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella Serie A italiana.

L'affare di calciomercato tra AZ e Milan per Reijnders si può fare tra i 18 e i 20 milioni di euro, lavorando su parte fissa e bonus legati al rendimento. Una formula che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Anche Stefano Pioli , tecnico del Diavolo, ha già espresso il proprio gradimento all'operazione.

L'olandese può giocare sia nel centrocampo a due sia in quello a tre

Reijnders, 7 gol e 12 assist nell'ultima stagione in 54 partite in Olanda tra Eredivisie, Conference League e coppa nazionale, è un mediano duttile e può giocare in due posizioni: in un centrocampo a due e da centrale in un reparto a tre. Con lui, insomma, i rossoneri potrebbero avere un centrocampista ottimo sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3, le due vesti tattiche il Milan di Pioli utilizzerà.