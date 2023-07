Calciomercato Milan – Oggi è il giorno di Reijnders: visite e firma

Domani a Milanello, giovedì in campo, venerdì negli U.S.A.

La 'rosea', poi, ha rivelato come già domani Reijnders sarà a disposizione di mister Stefano Pioli, a Milanello, per il primo allenamento. E, magari, già giovedì pomeriggio, nel centro sportivo rossonero, in occasione dell'amichevole contro il Lumezzane, l'olandese classe 1998 potrebbe mettere i primi minuti nelle gambe da calciatore del Milan. Di sicuro, venerdì partirà per il Soccer Champions Tour negli Stati Uniti d'America e sarà in campo nelle gare contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Milan, in arrivo un attaccante top dalla Premier? >>>