Calciomercato Milan, Reijnders è incedibile! City e Real interessati, ma...

Il Milan, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', ha rinnovato Tijjani Reijnders fino all’estate del 2030, con l’aumento di stipendio da 1,7 a 3,5 milioni all’anno. Secondo la rosea, l'interesse del Real Madrid e del Manchester City era fondato, con osservatori presenti durante le partite del Milan. Più insistenti quelli inglesi. Il valore dell'olandese è aumentato esponenzialmente: pagato venti milioni di euro più bonus dall’AZ nell’estate del 2023, oggi varebbe più del triplo. Solo un mero esercizio numero, perché il Milan, secondo il quotidiano, non ascolterà le offerte di calciomercato per Reijnders volendo ripartire da lui come punto fisso.