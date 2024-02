Redondo all’Inter Miami: era un obiettivo di calciomercato del Milan

L'Inter Miami CF, franchigia della Florida di proprietà dell'ex rossonero David Beckham, infatti, ha annunciato di aver acquistato Redondo Junior. Per il giocatore nato a Madrid, ma di nazionalità argentina come il padre, contratto fino al 2027. Il club in cui gioca anche Lionel Messi, però, si è riservato un'opzione per un prolungamento contrattuale fino al 2028.