Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Trattativa per Florentino Luís”

Secondo quanto riferito oggi dal quotidiano lusitano 'Record', Benfica e Milan hanno avviato una trattativa per il trasferimento di Florentino Luís in rossonero. La conferma è arrivata dallo stesso club di Lisbona, che ha ammesso come si stia negoziando con Geoffrey Moncada, uno dei due responsabili del mercato del Diavolo, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.