Calciomercato Milan – Rebic a titolo definitivo: manca solo l’annuncio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nella serata di ieri, ha ceduto ufficialmente, a titolo definitivo, il centravanti André Silva all’Eintracht Francoforte. Il portoghese, classe 1995, lascia così definitivamente il club di Via Aldo Rossi con uno ‘score‘ di 41 gare disputate tra Serie A, Europa League e Coppa Italia: 10 gol e 2 assist all’attivo.

Via André Silva, ecco il riscatto di Rebic

L’operazione, ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è slegata da quella per il riscatto, da parte dei rossoneri, dell’attaccante Ante Rebic. Il Milan, però, ha formalmente chiuso con il giocatore e con l’Eintracht Francoforte anche questa trattativa. Pertanto, Rebic resterà a giocare in rossonero, a titolo definitivo, sin da questa stagione. Manca soltanto l’annuncio per l’ufficialità dell’affare.

Rebic-Milan, manca l’ufficialità. Ma siamo ai dettagli

Al momento non trapelano cifre sicure, ha fatto notare la ‘rosea‘, ma la certezza è che l’affare è in dirittura d’arrivo. Si stanno, infatti, limando gli ultimi dettagli. In un paio di giorni, forse meno, il Milan ufficializzerà il riscatto di Rebic a poco meno di un anno dalla scadenza del prestito biennale che fu stipulato nel settembre 2019. Il Diavolo, dunque, si prepara a mettere un altro punto fermo nella rincorsa ad un posto nella prossima Champions League.

Rebic mattatore nel 2020. La Fiorentina godrà ‘di riflesso’

Rebic, infatti, con 12 gol nel 2020 è stato assoluto protagonista nel Milan di Stefano Pioli. La Fiorentina è spettatrice interessata dei negoziati tra Milan ed Eintracht Francoforte. Il 50% dei proventi del trasferimento di Rebic in rossonero, infatti, per accordi esistenti dal 2016 tra viola e tedeschi, dovranno essere girati al club di Rocco Commisso. SFUMA UN OBIETTIVO DI MERCATO DEL DIAVOLO >>>