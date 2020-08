Calciomercato Milan – Rebic e Silva: si lavora ad una soluzione definitiva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, ed André Silva, centravanti portoghese classe 1995, attualmente in prestito rispettivamente a Milan ed Eintracht Francoforte fino al prossimo 30 giugno 2021.

André Silva ha convinto l’Eintracht Francoforte

In Germania, in queste ore, si parla molto della volontà delle ‘Aquile‘ di Francoforte di riscattare, a titolo definitivo, il cartellino di Silva. Stessa cosa, per ammissione recente del direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, vuole fare il Milan con quello di Rebic, autore di 12 gol nel 2020 per il Diavolo.

Rebic: la Fiorentina dovrà avere il 50% dei soldi della sua cessione

Le due trattative, però, ha evidenziato la ‘rosea‘, non sono legate. Questo anche perché, nel caso di Rebic, l’Eintracht Francoforte dovrà versare il 50% dei proventi della cessione alla Fiorentina in virtù di accordi presi nel 2016. Un bel rebus da risolvere. GUARDA QUI LA SECONDA MAGLIA DEL MILAN 2020-2021 >>>