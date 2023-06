Calciomercato Milan – Rebic e Origi in uscita: la situazione | PM News

L'ex Liverpool vuole la Premier League: ma in Inghilterra non lo cercano

Dialoghi che, però, per ora non sembrano essere arrivati ad un punto di svolta. Ma c'è di più. Secondo quanto ci risulta, infatti, Origi non vorrebbe giocare nella Süper Lig turca nella prossima stagione. L'ex Liverpool vorrebbe tornare in Premier League ma, allo stato attuale delle cose, non ci sono offerte dall'Inghilterra per una delle più grandi delusioni dell'ultima stagione.