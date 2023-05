Calciomercato Milan – Fuori Rebic: si punta Openda

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto movimentato, specialmente in attacco. Ante Rebic potrebbe essere con le valigie in mano. Al suo posto, potrebbe arrivare Lois Openda del Lens . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, Rebic fuori dentro Openda?

A proposito di giocatori offensivi e futuro, si legge, sembrerebbe scontato l’addio a fine stagione di Ante Rebic, reduce da un’annata deludente: il croato, al Milan dal 2019, potrebbe tornare in Germania. Lo cercherebbe il suo ex club, l’Eintracht Francoforte, e il Wolfsburg. Per sostituirlo - Rebic di fatto è il vice Leao e un’alternativa a Giroud nel ruolo di centravanti -, attenzione sempre al belga Lois Openda del Lens, in gol anche martedì contro il Tolosa e arrivato a quota 18 reti in Ligue1. Il giocatore potrebbe essere una buona alternativa per l'attacco del Milan del futuro. LEGGI ANCHE: Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol